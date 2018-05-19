義大利股債匯「三殺」 最終版組閣協議中藏了什麼「鬼」？

過去一周內多次「假警報」之後，義大利五星運動黨和北方聯盟終於以一份最終協議結束了長達 70 多天的政治僵局。

北京時間周五下午，五星運動黨黨首 Di Maio 在 Facebook 主頁稱，各方就最終政府協議達成一致。隨後北方聯盟領導也予以確認。

好消息是，最終版協議中並未計提減計歐洲央行所持義大利債務和義大利退歐問題，此前的草案中曾包括減計 2500 億歐元債務和提議舉行公投退出歐元區甚至退出歐盟的內容。

但令債權人緊張的是，五星運動黨和北方聯盟兩個義大利反建制政黨的施政計劃中包括髮債以償還拖欠企業款項的內容。

據路透社報導，一位義大利經濟事務負責人表示，兩黨的政府工作計劃包括髮行短期公債，以償還政府拖欠企業的款項。其他政府計劃還包括大幅減稅以及提高福利支出等激進措施，這些措施向歐盟的支出制度發起直接挑戰。

消息發布之後義大利公債殖利率持續上升，10 年期公債殖利率一度觸及 2.217%，創下 10 個月內新高。義大利股指 FTSE MIB 跌幅擴大至 1.3%；受協議中發債計劃衝擊最大的銀行股領跌意股市，其銀行股指數觸及 4 月 4 日以來新低，跌幅達 2.3%。義大利 5 年期 CDS 飆升至 1 月以來最高水平。歐元兌美元匯率迅速走低。

義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差已經達到 159 個基點，為 1 月初以來最闊。

除上述要點之外，這份 57 頁的政府重組協議中還包括：

兩黨敦促重新審議歐盟財政規則；計劃新稅制將設 15%、20% 兩檔不同的個人所得稅及企業稅稅率；計劃尋求重新審議內部紓困規則等。

呼籲減稅數十億歐元、增加在社會福利方面的支出以幫助貧困人口、支持養老金改革等，將為廢除 2011 年養老金改革撥出 50 億歐元，令個人可以在供款 41 年後退休。

協議同時設定公民基本工資為 780 歐元 / 人 / 月，部分資金將通過歐盟籌集；兩黨一致同意要達到馬斯特里赫特條約（Maastricht Treaty）定下的目標；應對開支赤字設限以提升經濟增長；有必要評估包括穩定與增長公約、財政契約在內的歐盟經濟管治規則；將取消令銀行可在無司法授權的情況下從個人借貸者收回貸款的規則；將取消明年上調汽車增值稅和消費稅的計劃等。

協議達成之後，還需要兩黨成員投票批准才能最終通過，預計將於當地時間周日前進行投票。

『新聞來源／華爾街見聞』