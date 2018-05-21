歐股盤中─貿易戰疑慮緩解 泛歐Stoxx 600上漲0.41%

美中兩國歷經兩天磋商後，發布聯合聲明，稱將暫停貿易戰，今 (21) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.41%。

台北時間週一傍晚 6 點 11 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.41%，英國 FTSE 指數上漲 0.93%，法國 CAC 40 指數上漲 0.69%，德國股市今休市。

經過兩天磋商，美中兩國於週六發布聯合聲明，稱已達成共識，中國將「大幅增加」採購美國產品及服務；該消息使貿易戰疑慮，獲得緩解。

美國財政部長梅努欽在接受媒體採訪時表示，美中雙方將暫停貿易戰，美國政府暫時擱置對中國商品加徵關稅一事。

值得注意的是，聯合聲明中並未提及縮減貿易逆差的具體金額，對於是否鬆綁中興通訊的零組件銷售禁令，也未說明。

外界解讀，聯合聲明的主要用意，是讓貿易爭端造成的緊張情勢降溫，可能只是一時的承諾。

歐洲政治消息方面，根據 CNBC 報導，上週五，義大利五星運動與北方聯盟，已就籌組聯合政府一事達成協議，兩黨將於週一與義大利總統 Sergio Mattarella 見面，說明此事。

台北時間週一傍晚 6 點 11 分，CNBC 數據顯示，義大利 FTSE MIB 指數下跌 0.26%。