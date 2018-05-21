新華社：上市公司“體檢”現六大問題 “三高”併購後遺症引關註

上市公司年報披露及審核相繼收官。在對滬市上市公司的“體檢”中，“三高”併購後遺症凸顯等六大問題引發監管和市場參與各方關註。

上市公司交出“成績單” 穩健經營成主流

4月末，上市公司年報披露季結束。從滬市1419份年報觀察，大多數上市公司都交出了令人滿意的“成績單”。

上海證券交易所數據顯示，滬市上市公司2017年度共實現營業收入27.97萬億元，較上年上升14.46%;共實現淨利潤2.62萬億元，增幅達18.55%，且呈現連續增長態勢;現金分紅總額達到創紀錄的8463億元。而在承擔社會責任方面，滬市公司支付各項稅費共計2.38萬億元，創造就業崗位約1400萬個，合計支付職工薪酬2.42萬億元。

著眼於上市公司質量核心環節，上交所構建“會計、法律、行業”三位一體審核機製，對滬市公司年報進行了全面審閱。

上交所相關負責人錶示，從審核情況看，絕大多數上市公司業績優良、運作規範，穩健經營、專心主業成為主流。藍籌企業深耕實業、升級轉型，新經濟企業快速發展、引領創新，成為新時代經濟建設的主力，也為廣大投資者帶來豐厚回報。

“全面體檢”查出六大問題 “三高”併購後遺症凸顯

在對上市公司進行“全面體檢”中，六大問題也引起監管和參與各方的關註。

——高估值、高商譽、高業績承諾的“三高”併購重組後遺症凸顯。不少重組公司業績承諾難以完成，前期高估值導緻的高商譽面臨巨額減值風險。部分公司實現業績遠低於承諾業績，標的資産經營質量堪憂。

——部分公司風險相對集中，或生産經營陷入困境，或基本喪失持續經營能力淪為“僵屍企業”或殼公司。另有一些公司現金流持續為負、長期債務金額巨大，後續持續經營存疑。

——非標意見有所增加。6家滬市公司年報被出具“無法錶示意見”，10家公司被出具“保留意見”，另有19家公司内控審計報告被出具“否定意見”。

——個别公司業績真實性存疑，或通過關聯交易非關聯化虛增銷售收入，或利用會計處理和職業判斷空間肆意調節利潤，甚至濫用資産置換等併購重組手段粉飾財務報錶。

——部分公司存在内、外部治理隱患，控股股東、實際控製人採用各類手段非法佔用公司資金，主導公司為其提供違規擔保，嚴重侵害公司及投資者利益。

——會計準則適用問題仍較為突出。部分上市公司錯誤理解和使用會計準則，個别公司甚至蓄意利用原則導向會計準則賦予的判斷空間，嚴重扭曲上市公司的經營狀況和財務質量，誤導投資者。

170餘份問詢函“刨根問底” 問題公司遭相應處置

據悉，上交所對500多家上市公司的2017年度年報進行了重點審核，併針對問題公司強化“刨根問底”，先後發出170餘份年報審核問詢函，提出各類問題4000多個。所有審核問詢函均對外公開。

此外，根據所存問題的性質和影響不同，上交所對部分上市公司作出相應處置。如對問題突出、回復内容含糊不清的個别公司迅速開展二次問詢;對披露不充分、不完整，故意掩蓋真實信息的公司，督促其補充披露併充分揭示風險;對存在業績變臉、資金佔用、違規擔保等事項的公司，啓動紀律處分程序。

為強化風險警示力度，上交所對28家公司實施了退市風險警示(即*ST)處理，對20家公司實施其他風險警示(即ST)處理。12家公司雖形式上滿足撤銷*ST條件，但因其持續經營能力明顯偏弱或存在重大不確定性，被上交所繼續實施特殊處理。根據年報審核情況，上交所擬對40餘家存在重大風險的公司提請各地證監局關註或現場檢查。

上交所提醒上市公司通過信息披露反映真實經營情況，充分滿足投資者知情權，要求問題公司全面揭示生産經營困難與重大風險隱患，專註主業、改善經營、持續提高自身質量，共同塑造資本市場健康發展氛圍。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)