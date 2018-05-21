防身心障礙者遭保險公司拒保 金管會將建置資料庫協助評估

財委會今 (21) 日考察保發中心和評議中心業務概況，立委王榮璋提出身心障礙者投保不易問題，特別是雙目失明者，承擔風險應較低，但卻容易遭到拒保，對此，金管會表示，面對身心障礙者投保，保險公司通常認定其為高風險族群，且因數據資料不足和沒有經驗而拒保，目前保發中心已蒐集相關資料，並建置資料庫協助評估。

針對壽險業務，王榮璋認為，壽險業保單設計及承保，對身心障礙者不盡友善，過去發生過視障者想要投保，卻被壽險公司要求加費或是遭拒保。他表示，視障者不會飆車、酒駕，承保風險應該較低，他透露，曾有視障者到郵局投保卻遭拒保的事件。

金管會副主委鄭貞茂表示，若沒有正當理由，壽險公司不能拒絕身心障礙者投保，金管會會了解此個案，請中華郵政說明此案件，並強調若有發生個案，金管會會積極協助處理。

根據保發中心統計，截至今 (2018) 年 3 月底，保險業拒保身心障礙者共 5110 件，其中，男性約 2900 件、女性 2100 件，而因體況拒保有 3179 件、非體況拒保有 1931 件。

保發中心指出，依金管會指示，去年 3 月邀產險和壽險公司組成專案小組，並研議建置身心障礙者資料庫，並於去年第 4 季開始進行資料庫建置作業，今年 5 月份起，保發中心已蒐集承保和理賠身心障礙保額等資料，了解相關承保狀況，預計 9 月底前，就能身心障礙者遭拒保的相關統計資料報給金管會。