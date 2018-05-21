【港股解碼】明星又開店，這次能否經得住消費者的考驗？

5月19日，北京三里屯，一家烤肉店新開張，店主正是“九億少女的夢”林更新。林更新素來以“吃貨”的形象給粉絲們留下了強烈的印象，辣條、蠶蛹更是因他而頻頻登上熱搜，這回更是因為愛吃烤肉而開出了烤肉店，那麼他家的烤肉能否經受得住消費者的考驗呢？

明星開店：有人歡喜有人愁

實際上，明星開店似乎已經成為了一種“現象”，為觀眾熟知的李晨、黃曉明、郭德綱、趙麗穎等眾多明星都開了自己的小店，不過，這之中卻有人歡喜有人愁，這些店鋪，或是在一夕爆火之後悄無聲息，或是得以實打實地經營下去。

一方面，郭德綱的“郭家菜”大受好評，其招牌菜多為其獨創家常菜，打鹵面更是成為特色；韓庚的“梅花餃子館”甚至成為了當地景點......

但是在另一方面，有些明星店卻在火熱之後迅速冷卻。此前，《非誠勿擾》的主持人孟非進入餐飲行業，他的“孟非的小面”一開張便大火，甚至驚動了特警來維持秩序，此後更是保持著每年連開三家店的速度。但是進入2018年以後，孟非的小面在國內的店面卻是差評連連，人氣一天不如一天，反倒是在國外的店經營尚可；此前黃曉明和楊穎開的奶昔店一杯奶昔便要48元，李晨的面店一碗面便要30元，被網友頻頻吐槽消費不起。

圖源：網絡，侵刪

縱觀“明星店”遭受冷遇的原因，一半或許是因為其美食沒有特色，一半或是因為價格太高而被人們排除在日常消費的選項之外。另外，明星身上本身的流量會給店鋪加上榮光，吸引來一批又一批的粉絲，但是這樣的流量也具有放大鏡的作用，店鋪一旦出現餐飲衛生問題、定價問題、服務態度問題便會引起媒體與消費者的眾多關注。

總而言之，明星開店，總歸是自帶流量，粉絲們總會過來捧場，更有消費者為一睹明星真容而頻頻光顧。但是，一家餐館開出來之後，最重要的便是用美味與合適的價格真正地留住消費者，否則，久而久之，圍觀的群眾自然也就散了。

作者：金詩媛

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