大摩：中國增加美國入口對雙方均有利

美中雙方上周就減少貿易逆差達成共識，中國承諾將購買更多美國產品，以削減貿易逆差。摩根士丹利發表研究報告，認為貿易戰緩和對雙方都有利，美方能夠解決現屆政府一直關注的貿易逆差問題，而中方亦能為「301條款」的制裁爭取更多談判時間。

大摩認為，雙方均將推動農業及能源範疇的計劃，而製造業、服務貿易、雙邊投資及知識產權保障等範疇則將於未來數月繼續進行談判。

該行預期，中國將由美國多入口600億至900億美元的貨物，短期內將主要以農產品炭主，特別是牛肉進口會增加，其次則是能源(尤其是LNG)及非高科技製造業產品包括航空、化工及非電動機械。然而，在收窄貿易逆差方面，或會因美方對高科技產品知識產權保障較關注而有所阻礙。

有鑑於過往美日貿易磨擦的經驗，及美國亦需要時間擴大出口產能，大摩預計由購買至收貨或需2至3年的過渡期。

該行並認為，中國增加進口美國貨品將為其他國家增加競爭；在牛肉市場方面將為巴西、澳洲及烏拉圭帶來壓力，而LNG市場方面則為澳洲、卡塔爾及阿聯酋帶來競爭；製造業方面則會為亞洲及歐盟一些以高科技為導向的國家帶來競爭。

大摩並料，中國於這場貿易戰中將採取一個較溫和的態度，並逐漸增加向美國的入口，收窄分歧。該行相信，貿易戰緩和而且全球經濟增長將有利中國對外出口，會舒緩對中方的收支平衡及外匯儲備的負面影響。該行估計，隨著去槓桿化，中國信貸增長將有適度放緩，由現時12%下降至年底的11%至11.5%，料中國債務與GDP比例到2019年下半年可接近穩定。

來源：巴士的

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