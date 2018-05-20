〈名師解盤〉美中貿易戰不打了 外資將成後520攻堅11000主力

台股上周因為 MSCI 雙降台股權重，外資買盤立減，單周下跌 28 點，周 K 線也收黑。展望本周，法人表示，先前影響全球股市最大的變數，美中貿易戰雙方宣布達成共識不打了，預料國際股市及外資將有回升及回流的動作，可望外資更可望成為讓台股站穩 10800，續攻 11000 的主力。

匯率專家李其展表示，美元指數從 89 一路升到 93，短短一個月升幅約 5%，預料這樣的續強走勢也將持續，至於新台幣部分，目前也是突破了之前的整理區間，預料只要不再升破 29.8 元，預料新台幣將維持緩貶格局。

分析師陳龍表示，台股在 520 之前，是政府基金、壽險基金、內資及散戶等接連進場買超，包括蘋概股、台塑集團、大型金控股、高殖利率股、被動元件、矽晶圓等均輪番上漲，外資雖然也有買超，但是要在金控及傳產龍頭，對於電子股則是持續偏賣超。隨著美中貿易戰宣告停戰，之前最擔心遭受波及的電子股，外資買盤可望重新回流。

分析師林隆炫表示，台股從 7203 點起漲以來，跟台股一樣起漲的有道瓊、費半，港股及韓股，這 5 個市場的 34 個月轉折，剛好都是在今年 6 月，而美中貿易戰剛好就跟這幾個市場都有關，因此現在美中雙方宣布不打了，基本上來說是利多因素。

林隆炫表示，台股目前依然處於大型收斂三角形，下方的上升趨勢線跟年線都還相當有撐，但是上周因為量能不但沒有擴大到 1700 億元，讓指數攻堅失利，現在隨著美中貿易戰有解，如果成交量可已成功放大超過 1700 億元，指數就有機會突破上方的下降趨勢線。

如果投資人如果看好台股的後 520 行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元富 79 購 03(075806-TW)、臺股指富邦 7B 購 01(074093-TW)、臺股指元大 79 購 20(075693-TW) 等。