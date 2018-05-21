【華冠投顧】短線修正再攻上週已分析 量縮漲百點如何解?



◆盤勢分析

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、8112 至上、1444 力麗、2362 藍天

加權指數今天收 10966 漲 135 點，量能持續縮減至 1256 億，

是否記得振鴻上周三起就有說到，

『小時線來看目前處在短線主升段的修正，

要轉空也是短線要先出現多頭浪破壞，

才會有較大的修正危機』

且在週四的標題更是直接提醒大家，

『小時線指標大幅修正指數僅小跌，

醞釀下一次多頭攻擊』

果然在小時線修正結束且遇到 10800 及季線雙撐後，

在今天隨即拉出長紅上攻，

但是今天最大的缺點就是沒量，

那從小時線要留意的就是上週也提到過的，

若接下來出現多頭浪破壞，就要留意大盤還需要進入修正。

這邊或許很多空頭看法是說今天大漲無量，

但是要留意的就是，明天只要補量上漲就可以化解。

而金融與非金電則是持續站穩一月份高點，

那這邊剩下的就是看電子能否站回領先翻揚的季線了。

個股方面上周日振鴻已經發佈了新的選股週報

今天【壓軸集破量選股週報】第三集中

持續看好的【8112 至上】盤中大單敲過 34 塊反壓，

【2362 藍天】也量增再創新高，

上周午才提醒過要注意反壓與停利停損的

【1314 中石化】今天遭逢賣壓收跌。

觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，

後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

【壓軸集破量選股周報】

週報的標的都是籌碼集中，

技術面符合起漲結構，

風險空間小的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估

