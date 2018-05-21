【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、5289宜鼎、8406金可、2323中環、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、5289 宜鼎、8406 金可、2323 中環、3374 精材

中美貿易爭端，讓大盤從 11000 拉回至 10500，就這部分相信我們一直說，這只是爭端，不會變成全面的貿易戰，昨晚二邊有共識談和，美股期電盤上漲，我們也以正向反應，後 520，今天盤面正面反應，好事一椿。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

上週投信下注最多的標地，是 6153 嘉聯益，這檔我們提醒一段時間了，今天繼續大漲創新高，5G 的天線軟板，蘋果一旦採用，安卓陣營應會跟進，市場就會有想像空間；2323 中環及 2349 錸德，上週漲多在洗刷刷，今天刷完又亮燈漲停；5289 宜鼎創高震盪，沒破線就續抱；老朋友 8406 金可，混了大半個月，今天回神也亮燈漲停；3D 感測方面，當然先盯我們操作過的 3374 精材。

盤勢一旦轉佳，法人就會思考，在下個月拚績效的時候，不能被大盤打敗，所以，就他們看好的標地應會有照顧動作才對，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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