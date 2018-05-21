【華冠投顧】武傑電台:台股飆風再起大漲135點!



◆挑戰萬一

台股不怕美國科技股拉回，早盤開盤上漲 + 30 點開出，隨後在台積電的領軍下，電子股開高走高；帶動指數震盪走高，終場大漲 + 135 點作收，收在 10966 點，成交量 1254 億。

520 後…『飆風再起』!! 今天台股大漲 + 135 點，已經為上星期給投資朋友的規劃，給了一個完美的註解。而今天的大漲只是開始… 明天預計就是『挑戰 11000』。基本上籌碼面的結構跟先前給大家分析一樣，沒有什麼改變；只是在月、季線開始反揚下，預估會有更多的波段資金進場，市場買盤也會開始擴散。把握逢低佈局的機會!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時給大家一些看法與提醒!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆傑關注個股:

1. 玉晶光 (3406): 4 月營收 5.16 億元，月減 13.3％，但累計前 4 月營收 23 億元，年增 13.9％，值得注意的是，以往光是要供應蘋果鏡頭，就已忙到焦頭爛額，但隨著良率開始改善，終於有資源可以爭取非蘋果體系的訂單，據傳已拿下華為和小米的鏡頭訂單，並將於 5 月份開始出貨，有機會帶動營收出現明顯成長。

操作建議：在營運的加溫下，股價可望整理完畢再攻。短線支撐：380 塊。

2. 瀚宇博 (5469): 第一季毛利優於預期，主要因為單價高的高層數網通用板出貨占比提升，單價低的遊戲機、機上盒用板出貨降低所致；今年展望部分，主要看好高層數的伺服器等網通用板、5G 領域 Networking 用板出貨放量等，加上將擴充約 15% 的 PCB 板產能，新產能已經自本季開出，預計八月可全數開完，網通板產出增加與擴產效益，成為公司今年營收成長的主要動能。

操作建議：受惠需求拉升及持有大量華新科股票，獲利可望持續成長。短線支撐：23 塊。

3. 達運 (6120): 去年整機成品和半成品營收比重約 50％，背光和面板模組比重約 30％，近年來積極拓展新事業，工業顯示器整合服務占比約 6％，包含模具精密加工、FMM 的微型精密加工占比約 3％，建築板材與導光板占比約 2％。

操作建議：短線在投信買盤的加持下，股價可望挑戰半年線。短線支撐：26 塊。

4. 聯發科 (2454): 大陸智慧機市場依舊對聯發科來說相當重要，是否可以拿下 OPPO R15s 訂單預計將在 6 月底揭曉，惟長線來看，聯發科在 OPPO、vivo 的出貨占比也將持續攀升。

操作建議：消息面利空出盡，股價可望觸底強彈。短線支撐：310 塊。

5. 中和 (1439): 107 年第一季財報，累計營收 6503 萬 1000 元，營業毛利 304 萬 7000 元，毛利率 4.69%，營業淨損 518 萬 7000 元，營益率 - 7.98%，稅前虧損 236 萬 2000 元，本期淨損 263 萬 9000 元，合併稅後虧損 263 萬 9000 元，EPS-0.03 元。

操作建議：獲利明顯跟不上股票，建議逢高減碼。短線壓力：45 塊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 2327 國巨、3406 玉晶光、8913 全銓、2323 中環、4943 康控 KY、8406 金可 KY、6153 嘉聯益… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面:

6523 達爾膚、4806 昇華、2481 強茂、1439 中和、6472 保瑞、3532 台勝科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

