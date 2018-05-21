騰訊(00700-HK)神華(01088-HK)齊轉跌 萬洲(00288-HK)最佳藍籌

中美貿易戰解決，但分析指中美兩國仍有很多事情要解決，目前只是「停戰」。恒指高開184點，升逾400點，其後升幅收窄，全日收報31234點，升186點，升0.6%，成交959億元，國指倒跌5點收市，報12349點，跌0.04%。

騰訊控股(00700-HK)先升後回，收報408元，跌3元，跌0.73%，成交2144萬股，涉資88.7億元；友邦保險(01299-HK)高開高收，收報74.2元，升2.2元，升3.056%。內銀股報穩，建設銀行(00939-HK)升0.12%；工商銀行(01398-HK)跌0.148%。萬洲(00288-HK)最多曾漲逾7%，收升4.88%，報8.82元，為表現最好藍籌。

中美貿易戰解決，航運及港務股今早大幅拉升，其後升幅略為收窄，中遠海能(01138-HK)曾飊逾12%，最後升8.873%，報4.54元；太平洋航運(02343-HK)報2.02元，升2.02%；招商局港口(00144-HK)報18.9元，升3.279%。

中國神華(01088-HK)由升轉跌，收報21.1元，跌4.091%；中煤能源(01898-HK)平開後股價走軟，收報3.63元，跌1.89%；兗州煤業股份(01171-HK)收報11.8元，跌2.479%；伊泰煤炭(03948-HK)收報9.76元，跌2%。

民眾金融(00279-HK)上周五公有執行董事、首席財務官及授權代表王曉冬辭任上述職務；以及今年2月與民盛(002647-CN)訂立注資意向書協議已經解除。受上述消息影響，該股今早以0.126元開出，股價即急跌，股價一度「成仙」，見0.099元，收報0.1元，跌21.26%，成交32.27億股，涉資3.59億元，該股股價於今年2月中，股價徘徊2元水平，以今日收市價計，股價已跌逾九成。

今日20大跌幅之首為中國全通(00633-HK)，該股今早平開，之後一路向下，收報0.72元，跌58.62%，為2010年10月以來新低，成交1.09億股，涉資1.01億元。

教育股輪流炒，澳洲成峰高教(01752-HK)以0.61元開出，回至0.58元後再拉升，且越升越勇，高收0.82元，升逾41%；中國新華教育(02779-HK)收報4.17元，升7.2%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)