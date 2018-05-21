日電貿自結4月份每股盈餘0.98元 法人估 全年獲利有望創新高

日電貿 (3090) 股價飆漲遭警示，公布自結 4 月份本期淨利 1.68 億元，每股盈餘 0.98 元，法人預期，日電貿受惠積層陶瓷電容 (MLCC)，及鋁質、固態電容缺貨與漲勢，年度獲利有望創新高。市場近來關注鋁質電解電容漲價與否，據了解，日電貿對此表示，鋁質電容從去年就有漲聲，預期今年終端需求將成長，加上環保政策等因素，都使供貨呈現吃緊狀態，因此價格走勢預計會上升。另外，法人也指出，被動元件龍頭國巨(2327) 近來在 MLCC 市場，具有價格領導力，也都有助後續整體鋁質電容的價格看漲。



法人分析，日電貿來自 MLCC 的營收佔比約 28%，但 MLCC 在市場情況仍處於緊張狀態，供貨不足，漲勢也頻傳下，加上日電貿擁有低價庫存的優勢情況，營收今年有望受惠以上因素，較去年同期成長約三成，獲利預估也會因此創新高，毛利則同時繼續攀升。