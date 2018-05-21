〈美中貿易休兵〉智庫：細究內容暗示 爭端恐不會就此結束

最新一輪中美貿易談判於上周五結束，最大成果是中國避免了美國 6 月可能開徵的 500 億美元關稅，緩和貿易戰造成的全球市場不安情緒，不過，國內智庫認為，此次談判結果對關鍵議題其實缺乏明確的執行細則，提醒市場中美貿易爭端不會就此結束，未來還有再掀波瀾的可能性。

中美此次貿易談判做出 6 點協議，使市場擔憂情緒明顯緩和，然而，元大寶華綜合經濟研究院提醒，對於減少貿易赤字的有效措施，如雙方會怎麼做、該怎麼做，其實並沒有明確的說法。

另一方面，雖然中國未來會修改關於智慧財產權保護的相關工作、營造公平的競爭環境，但是否涉及到未來中國不再強迫在華投資企業被迫移轉技術的要求，也沒有明說。

此外，中國是否避開中興被制裁的命運，並未被明確的提出來。

元大寶華認為，從多個不明確處可看出雙方代表團還有很明顯的歧見，也就是說，對於一些關鍵的籌碼上沒有做出讓步，使中美貿易爭端不會就此結束。

所幸，目前雙方努力的維持著對話的順暢，從聯合聲明最後一點提到雙方將持續進行高層次的討論可以看出。

比較可正面看待的是，雙方也避免談判流於空話，所以在一些原則性的框架下還是有一些具體的進展，例如，這次美國成功取得未來對中國出口農產品和能源的承諾，足以暫時平息美國國內要求中國立即達到所有要求的壓力。

元大寶華解讀這次中美貿易會談是一個成功避免立即調高關稅的進展，儘管難保雙方爭端還有可能升溫的風險，目前看來貿易爭端比較會是以口舌之爭的冷戰形式進行，不至於會對實質經濟造成立即性衝擊。

台經院景氣預測中心主任孫明則認為，中美目前只有外交式的聲明，且多是中方說法，並不清楚共識的內容，顯示後續恐仍有變數。

投顧指出，此次中美協商成果仍較上回有顯著進展，短期有利美股後勢發展，並有助整體國際金融市場多方回溫。