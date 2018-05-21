【異動股】草甘膦概念股持續拉升 江山股份(600389-CN)漲停

午後，草甘膦概念股持續拉升，截止發稿，江山股份(600389-CN)漲停報22.54元，新安股份(600596-CN)漲9.64%報19.67元，興發集團(600141-CN)漲7.75%報18.35元，沙隆達A(000553-CN)漲4.40%報16.84元，紅太陽(000525-CN)漲4.11%報21.3元，揚農化工(600486-CN)漲4.11%報64.35元，長青股份(002391-CN)漲近4%，湖南海利(600731-CN)、利爾化學(002258-CN)漲超2%。

據百川資訊，草甘磷市場最新(2018年5月18日)報價25808元/噸，較前一周上漲1000元/噸，較上月上漲8.4%;較年初價格下跌7.19%，較2017年同期上;張26.8%。當前草甘膦市場産銷良好。隨上合會議臨近，疊加2018河北碧水環境執法專項行動影響，安全生産與環保壓力持續加大或壓縮草甘膦關鍵中間體甘氨酸供給，進一步推漲草甘膦價格。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)