法布瑞氏症用藥代理恐生變 科懋嚇趴鎖跌停

科懋 (6496) 代理銷售的罕病法布瑞氏症用藥 Replaga，遭原廠 Shire Human Genetic Therapies,Inc. 要求在 5 月底前將藥品許可證轉移至夏爾台灣公司，由於該產品去年在科懋的營收占比高達 69%，也讓科懋今日股價嚇趴鎖跌停。對此，科懋表示，雙方簽訂的經銷合約到期日為 9 月 1 日，現持續與原廠協商，未來仍有機會繼續合作。受惠部分產品健保價格調漲，新台幣升值有利，及產品組合轉佳，科懋去年交出 EPS 5.99 元的歷史新高表現，今年第一季營運維持高檔，EPS 達 1.37 元，市場看好在深耕罕病領域的科懋，除在特殊藥品持續推出新產品，降血脂新藥 OMACOR 隨打進更多醫學中心，去年業績倍數成長，今年可望進一步向上，加上大眾醫療保健品推新品，營運應可維持穩健。



不過，科懋 18 日晚間公告，與 Shire 簽署之 Replagal 3.5mg/ml 利甫蓋素濃縮注射液經銷，原廠 Shire 要求在 5 月底前將藥品許可證轉移至夏爾台灣公司，該產品為法布瑞氏症用藥，雙方的經銷合約期間為 2015 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 1 日止，為公司營收占比最高產品，去年營收占比高達 69%。



科懋表示，該產品當初是科懋代理進口在台灣銷售，原廠確有權力要求藥品許可證進行移轉。對於原廠要求移轉，是否代表 9 月合約到期就不續約，科懋表示，無法代表原廠發言，但公司將與 Shire 進行必要之協商，未來有三種可能，一、續約；二、繼續合作但合約內容改變；三、不繼續合作。不管哪一種結果，一旦確定都會公告。

