美國4月ISM製造業指數創九個月低位 但物價指數刷新七年最高

最新行業問卷顯示，美國 4 月製造業雖增速放緩，但持續穩健擴張。成本端的價格壓力突顯，令市場密切關注聯準會 5 月 FOMC 貨幣政策會議將如何評價通膨走勢。

據美國供應管理協會（ISM）統計，美國 4 月 ISM 製造業指數 57.3，跌至 2017 年 7 月以來最低，遜於預期 58.5 和前值 59.3，2 月讀數 60.8 曾創 2004 年 5 月以來新高。

ISM 製造企業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，該指數雖連降兩個月，但連續 20 個月高於 50 榮枯線，顯示美國製造業持續擴張，也代表美國經濟連續擴張了 108 個月。

分項數據方面，4 月 ISM 製造業新訂單指數 61.2，較前值下滑 0.7 個點；生產指數 57.2，較前值下滑 3.8 個點；就業指數 54.2，較前值下滑 3.1 個點，也是近一年新低。不過，新訂單指數連續 12 個月在 60 整數位上方，消費品庫存保持低位，都代表製造業需求健康。

值得注意的是，4 月 ISM 製造業物價支付指數獲得 79.3，創 2011 年 4 月以來最高，高於預期的 76.8 和前值 78.1，主要反映出鋼鐵等原材料價格連續上漲了 26 個月。18 個工業領域中的 17 個都匯報了物價增長，因缺乏熟練技術工人，勞動力成本也在上升。

（上圖來自 ISM 官網）

與 3 月數據趨勢一致，美國政府的金屬關稅和與中國貿易摩擦，成為製造商「非常擔心」的事項。一位製造業高管在問卷中表示，商業計劃暫時被凍結，等待美國 232 和 301 關稅問題得到解決。此外，製造業生產擴張持續遇到原材料與勞動力成本上漲的威脅，而消費者非常牴觸為商品和服務支付更高價格，代表製造業將面臨一定挑戰。

日內稍早公布的另一個製造業數據：美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值為 56.5，創 2014 年 9 月以來最高，但其中的就業指數終值 54.0，創 2017 年 8 月以來最低。IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 也提到了製造業發展勢頭良好，但關稅和油價走高為成本製造上行壓力。

聯準會將在美東時間周三下午 2 點公布 FOMC 議息會議結果，市場普遍預計 5 月不會升息，但也急切了解聯準會對通膨走勢的評價，藉此調整對年內升息次數的預期。芝加哥商交所 CME 根據聯邦基金利率期貨的交易算出，6 月再升息 25 個基點的機率接近 100%。

美元指數日內維持 0.6% 的漲幅，一度觸及 92.58 的近四個月新高。10 年期美債殖利率變動幅度不大，徘徊在 2.970% 上下。

『新聞來源／華爾街見聞』