執行長突然離職 金寶湯股價閃跌12%

金寶湯公司 Campbell Soup (CPB-US) 股價，週五 (18 日) 在執行長 Denise Morrison 宣布閃電離職後，急遽下跌。

因銷售額連續 3 年的低迷情況，在該公司宣布戰略重新考慮，而執行長也立即宣布離職，導致金寶湯股價聞聲大跌 12.37%，以每股 34.37 美元。

金寶湯股價日線趨勢圖

金寶湯股價自 2016 年年中創高至每股 67 美元水位來，該公司股價已下跌近一半價值。市場人士分析，執行長 Morrison 在經歷 7 年掌權後，該公司還是無法脫離經營困擾。

財務長 Anthony DiSilvestro 在一份聲明中表示，金寶湯已穩定了銷售，也開始擴大零食產品組合業務，而對於業績未達預期，DiSilvestro 表示，公司內部對於營運表現也「不甚滿意」，而財務困境也歸咎於「外部挑戰」等其他因素。

Morrison 將由董事會成員 Keith McLoughlin 臨時接任。

在一次投資者電話會議上，McLoughlin 提道，「一切都在桌面上，沒有不可改革 (的事業群)」。該公司指出，美國總統川普政府的鋼鐵和鋁關稅也是造成困境的原因之一，推高了標誌性罐頭的成本。

然而，美國商務部長羅斯 Wilbur Ross 今年 3 月也呼籲，以金寶湯公司出產的湯罐頭為例，其鋼鐵含量，僅約 0.026 美元的價值 (金寶湯罐頭在美國 7-11 的售價，約 1.99 美元)。對於金寶湯整體產品的成本影響不大。

近年來，金寶湯也試圖實現多元化產品線，尤其是通過收購零食生產商 Snyder's-Lance 以及開發被認為更健康的產品。

但在最新一個季度，金寶湯虧損 3.93 億美元，營收為 21.3 億美元。