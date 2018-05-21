台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月21日

眾所關注的中美貿易協商談判正式落幕，會後雙方發表的聯合聲明達成六點共識，其中包括降低美國對中國的貿易赤字、擴大進口、加強智慧財產權保護等。中國大陸國務院副總理劉鶴表示，本次磋商的最大成果，是雙方達成不打貿易戰、並停止互相加徵關稅的共識。

鴻海集團旗下大陸廠區近期各自展開大規模菁英人力培訓計畫，太原廠區更率先喊出「備戰新機生產」的系列作業與行動，該廠區預定將分五梯次培訓，預計 7 月結束，估計逾 200 人投入培訓，傳鄭州、深圳等地廠區也有相關計畫。

今年手機市場狀況多變，高通、聯發科等兩大手機晶片廠也將端出新晶片，搶攻下半年的手機市場。市場傳出，OPPO 今年下半年推出的中階機種，除了高通拿下手機晶片訂單之外，聯發科也不缺席，並可望於今年第三季開始逐步出貨。

經濟日報

中美貿易戰停火

五大外資唱多台系手機鏈

鴻海大陸廠 備戰新機生產

工商時報

中美 6 共識 貿易戰休兵

台積電７奈米 六月放量出貨

OPPO 新機訂單 聯發科到手

聯合報

文在寅今赴美 合力搶救川金會

台北房市 去年已落底

美鋼鋁稅 全球擬報復

蘋果日報

彰銀公股麻煩大了

「金金分離」卡住吳澄清

旺季加持 PCB 廠樂觀 Q2

中國時報

龍永圖: 增美商品進口 政策調整非讓步

星宇航空總部 擬落腳遠雄自貿港

兩岸政策 過半民眾失望

自由時報

美中貿易意外停火 台股挑戰 11000 點

8 成生技股櫃買掛牌 群聚效應強大

拚抗癌抗感染藥證 東洋業績 2 助力