被動族群重回主流 國巨重新站穩900元大關

被動元件族群上周歷經震撼教育後，今 (21) 日資金重新回流，其中股后國巨 (2327-TW) 順利站穩 900 元大關，大毅 (2478-TW) 亮燈漲停，華新科 (2492-TW)、光頡 (3624-TW)、奇力新 (2456-TW)、日電貿 (3090-TW) 等漲幅也均超過 3%。

國巨上周一度最高來到 1000 元大關，創下被動元件族群新高紀錄，不過因為爆出村田將供貨給和碩 (4938-TW) 及英業達 (2356-TW)，恐讓報價漲勢受阻，因此股價大幅拉回，不過村田緊急澄清，讓國巨股價回穩。

法人表示，被動元件報價漲價狀況目前看來並沒有回跌跡象，不過接下來主要漲勢，將從 MLCC 轉向晶片電阻，而國巨跟華新科都是 MLCC 及晶片電阻大廠，預料仍將是主要受惠者，另外奇力新旗下也有旺詮，也可望受惠漲價效應。

法人指出，今天被動族群主要還是由國巨今天股價穩步走，順利回補了上周四的跳空缺口，能不能重新站回 1000 元大關，整體被動族群能不能同步吸引買盤重新回流，就看國巨分盤交易結束後，量能會不會增加。

如果投資人如果仍看好國巨後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨元富 7B 購 01(078769-TW)、國巨日盛 7B 購 02(078786-TW)、國巨元大 7B 購 06(078744-TW) 等。