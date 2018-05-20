〈觀察〉電信三雄巷弄戰太近 高資費恐回不去

這一次的 499 之亂，打翻了電信三雄間長期以來存在的微妙均衡，也因為 3 家業者間的巷弄戰太近，在台灣的行動電話普及率已經達到 126% 的高飽和狀況下，一有風吹草動，就會牽動某家業者敏感神經，電信業喊著不希望打價格戰，但是資費走低卻是事實，高資費光景恐怕回不去。

細說這一波全台瘋搶 499 吃到飽，起源要從 4 月的軍公教 499 說起，由於三雄中有一家業者積極搶企業用戶，對中華電 (2412-TW) 造成壓力，決定推出公教雙飽止戰，大哥出手了，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 當然跟進，但申報情況並沒有失控。

4 月 30 日應該是三雄都要讓軍公教方案結束了，誰知到了 5 月，其中有人並沒有退，反而是更加放寬到全民可辦，短短 3 天，就讓退場的另兩雄感受到壓力，有一家也偷偷在枱面下跟進。

中華電則面臨更大的衝擊，據了解，4 月 NP(攜碼) 才轉正，僅 3 天時間就再度轉負，如果不採取行動，難保 5 月 NP 數字會很難看，中華電決定反擊，無預警宣布推出 7 天 499 吃到飽全民可申辦方案，另兩家當然也馬上跟進。

業者分析，會形成 499 之亂，中華電應該也始料未及，中華電原意是要護住市占率，同時警告競業，不會再像以往一樣默默容忍被挖牆腳，只是沒想到消費者反應如此熱烈。

NCC 初步了解，光中華電這一次 499 吃到飽就有百萬戶申辦，但據了解，其中 NP 人數不到 10 萬，換句話說，約有 9 成是老客戶解約再申辦，其中雖有人升級，但大部分則是高資費降級居多。

電信三雄經過這一次的激烈戰，可能會先平靜一下，但是否就不再會有流血戰了，業界坦言，恐怕不太容易，因為電信三雄巷弄戰太近，大哥雖然不做促案，但三不五時的行動恐怕會使另外兩雄心理不平衡，兩雄在衝刺業績時，難保不會啟動其他新方案，可預期電信三雄低價資費戰可能無法停止。