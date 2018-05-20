華章科技(01673-HK)擬與烏鎮政府建互聯網小鎮及研發造紙行業物聯網

華章科技(01673-HK)公布，公司桐鄉市烏鎮鎮人民政府訂立一份不具法律約束力的戰略合作框架協議。根據合作框架協議，並且在各方正式簽署具有約束力的協議的前提下，公司將與烏鎮政府合作建設「互聯網小鎮」及造紙行業物聯網的研發， 及在烏鎮設立研發中心，負責造紙工業物聯網研發，預計總投資額不超過1億美元。

公司及其附屬公司主要從事工業自動化系統和污泥處理產品的研發、製造及銷售及提供相關服務。自2014年起，集團一直致力發展一站式工程承包服務業務，其中包括提供「設計」、「生產」及「服務」。集團的工業自動化系統及污泥處理產品乃根據集團客戶提供的規格及要求定制，客戶包括多家中國造紙企業。

此外，集團亦從事為其現有客戶提供售後服務及其他服務。董事會認為，潛在合作將容許集團利用合作框架協議各方的資源，加強集團在造紙行業的研發部份。同時，集團將進一步加大研發投資，推動物聯網和造紙行業雲端計算技術的發展，符合公司「智慧製造」的戰略，從而提升集團的收入並對造紙過程中的核心部件進行智慧化。

董事會認為，潛在合作將加強集團的業務資源及優勢，並符合公司的政策及長遠發展策略。

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