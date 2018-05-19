國際娛樂(01009-HK)獲撲克之星若干亞洲國家合作授權

國際娛樂(01009-HK)公布，全資附屬公司Lucky Genius Limited與The Stars Group的一間成員公司訂立現場活動及撲克室合作協議，Stars Group已授予Lucky Genius權利於若干亞洲國家以撲克之星品牌經營線下現場活動及撲克室。

撲克之星營運全球最受歡迎的線上撲克遊戲網站，為全球撲克社群服務。撲克之星自2001年起設立，憑藉其較任何地方為多的每日賽事及最佳網絡安全保障，其已成為全球各地玩家的首選。撲克之星已進行了超過1850億場遊戲，較任何其他網站為多。撲克之星的現場巡迴賽及活動品牌包括撲之星嘉年華、撲克之星MEGASTACK、PCA加勒比海撲克錦標賽(Poker Stars Caribbean Adventure)、EPT歐洲撲克巡迴賽(European Poker Tour)、LAPT拉丁美洲撲克巡迴賽(Latin American Poker Tour)及APPT亞太撲克巡迴賽(Asia Pacific Poker Tour)。撲克之星乃擁有全球最多牌照的線上遊戲品牌，其持有17個司法管轄區的牌照或有關營運批文。

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