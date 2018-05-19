金管局再買入近60億港元 銀行體系結餘觸及千億警戒線

港元持續弱勢，港元匯價再觸及7.85弱方兌換保證水平，金融管理局連續多天入市，承接港元沽盤。金管局在紐約交易時段，半小時內兩度入市捍衛聯匯，分別買入26.14億和33.76億港元，共買入59.9億港元，維持港匯穩定，下星期三銀行體系結餘減至1094.63億元。縮至千億港元的心理大關，港銀或會隨時加息。

自今年4月12日以來，金管局已經至少入市19次，累計買入逾700億港元。

對於港匯走勢以及其對資產市場的影響，陳德霖日前表示，現時銀行體系流動性相當高，金管局有充足能力應付資金大規模流走。他續指，與1997年相比，現時香港銀行體系結餘、外匯基金資產，以至股市市值均高出好幾倍，若炒家要重複當年的雙邊交易，同時攻擊港元與港股，所需「彈藥」將逾千億元，難度相當高。

不過，大家要留意陳德霖提到，港元轉弱為港息正常化提供條件，有利經濟及金融市場持續健康發展，但將對資產價格構成影響。因此，他認為期望港元會持續超低利率是不切實際，呼籲市民需妥善管理利率上升帶來的金融風險。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)