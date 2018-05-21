盤前財經大事搶先讀2018年5月21日

今日操盤前瞻

股東會：友旺、翔宇、潤泰材、三貝德

法說會：元大金、元太、台達化、華夏、新鼎、時報

除權息：南港

美中貿易戰停火！ 停止互加徵關稅 中國將大幅增加採購美商品

美中貿易戰停火了！正在美國進行訪問的中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴受 19 日表示，雙方磋商後的最大成果，即是達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。閱讀全文...

〈名師解盤〉美中貿易戰不打了 外資將成後 520 攻堅 11000 主力

台股上周因為 MSCI 雙降台股權重，外資買盤立減，單周下跌 28 點，周 K 線也收黑。展望本周，法人表示，先前影響全球股市最大的變數，美中貿易戰雙方宣布達成共識不打了，預料國際股市及外資將有回升及回流的動作，可望外資更可望成為讓台股站穩 10800，續攻 11000 的主力。閱讀全文...

〈觀察〉台股萬點滿周年股民卻無感 政府要面對的 3 大隱憂

台股下周將站穩萬點滿周年，這個歷史上最長紀錄的萬點行情，卻讓股民普遍無感，主因是獲利大多被外資賺走，散戶大多並未投入，老百姓因實質薪資倒退 17 年，存錢都難了更遑論投資台股。不只散戶對台股冷感，加上陸股磁吸、產業結構空洞化等，都是台股隱憂，就算台股坐穩萬點周年，但政府還是必須好好面對這三大潛在壓力。閱讀全文...

〈觀察〉電信三雄巷弄戰太近 高資費恐回不去

這一次的 499 之亂，打翻了電信三雄間長期以來存在的微妙均衡，也因為 3 家業者間的巷弄戰太近，在台灣的行動電話普及率已經達到 126% 的高飽和狀況下，一有風吹草動，就會牽動某家業者敏感神經，電信業喊著不希望打價格戰，但是資費走低卻是事實，高資費光景恐怕回不去。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉下一場「和解」更可振奮多頭？！

中國國務院副總理劉鶴在 2018 年 5 月 20 日，在與美國商務部等貿易官員談判後；宣告中美兩國將不再以高額關稅，做為貿易順逆差爭端解決手段；中國將加強對美國與全球各國採購，劉鶴說中美貿易戰爭結束。閱讀全文...



