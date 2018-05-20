中華電499吃到飽違約金收入高 有助5月獲利表現

電信三雄這一波 499 吃到飽資費戰大致底定，尤以中華電 (2412-TW) 的申辦量更高，但業界估算，NP(攜碼) 申辦量不到 10 萬，換句話說，約有 9 成是老客戶解約申辦，也因此，5 月將有一筆可觀的違約金收入挹注獲利，不過，這僅是一次性的收益，接下來，恐將面臨 30 個月的營收減少情況，不利 ARPU(每用戶每月貢獻度) 及獲利表現。

電信三雄這一波的 499 吃到飽申辦熱潮暫時平息，實際申辦量還要等網路門市先申通再取件的後續手續完成，估計完整落幕要到月底，但市場則是傳出擔心會遭到差別待遇，成功搶辦了 499 吃到到之後，上網速度會受到影響。

NCC 指出，將會實際量測電信三雄的上網速率是否變慢，保障民眾權益，同時也要求電信三雄提出說明，不排除在本周開罰；電信三雄則是強調，499 方案並不會有網速上的差別。

目前 3 家業者的申辦量都沒有對外公布，NCC 先前透露，初步了解中華電申辦量達百萬戶；但業界也傳出，保守估計 3 家業者合計申辦量約達 200 萬，其中，中華電可能拿走 7 成的申辦量。

由於 NP 的人數並不高，如果以老客戶降轉或升級來看，業界分析比例上應以降轉居多，因解約一定伴隨違約金，預估電信三雄 5 月都有一筆違約金的收入，尤其是中華電收入更可觀，台灣大 (3045-TE)、遠傳 (4904-TW) 也同樣有違約金收入。

但相對的，如果是降轉的用戶多，接下來的 30 個月綁約時間內，就是要折損相當的營收，對 ARPU 將造成衝擊，至於獲利，則要看各業者自己的努力，是否可以靠其他的加值服務來維持。

中華電 4 月營收 173.1 億元，營業成本及費用 132.3 億元，營業淨利 40.8 億元，稅前淨利 41.2 億元，歸屬母公司業主淨利 32.5 億元，每股純益 0.42 元。與第 2 季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期；累計前 4 月每股純益 1.55 元。

中華電總經理謝繼茂日前曾坦言，這次促案價格低，對 ARPU 的確有些微影響，獲利也會小小降低，但目前仍希望朝今年財測目標前進，還不會調整財測目標，他強調，要在業務及獲利間取得平衡。

