〈第一次投保就上手〉從預算和保障缺口著手 各族群保險建議看這裡

台灣人愛買保險，平均每人有 2.5 張以上壽險保單。而針對第一次投保的民眾，壽險業者建議，可依個人的預算及保障缺口，來規畫適合自身的保險商品，其中建議社會新鮮人首重意外險、中壯年聚焦重大疾病險，銀髮族除了意外險及醫療險是不可或缺的基本保障之外，還可強化癌症險保障。

針對第一次投保的民眾，康健人壽表示，保險規畫可先參考「雙十原則」，也就是保費支出應控制在年收入的十分之一，保險金額則約是年收入的十倍，再依自身與家庭實際的收支狀況、未來需求和人生風險評估等三個面向進行評估，才不會花了大錢卻買不到足夠的保障。

而評估收支狀況及風險需求後，AIA 友邦人壽指出，隨著人生階段的不同，對於各項保障的需求比重、先後順序也會有所不同。

AIA 友邦人壽建議，若是社會新鮮人，可先首重基本的意外險，以相對便宜的保費，強化自身的意外險保障；再來是實支實付醫療保險，針對生病住院、手術或是意外受傷，憑收據和診斷證明書，就可以提出申請理賠；最後是住院日額醫療的保障，可補貼住院時收入中斷所造成的損失。

至於中壯年時期，通常為上有父母、下有子女的三明治族群，這類族群較有經濟能力，除了基本的意外和醫療保障之外，還可選擇殘扶險或重大疾病險，以因應家庭經濟支柱收入來源短缺時的風險，或是選擇短年期的儲蓄險，當作子女未來教育基金或是日後的退休金。

銀髮族群的保險規劃部分，意外險及醫療險是不可或缺的基本保障，此外，還可強化癌症、重大手術或醫材置換的保險保障，讓老年生活更有尊嚴。

整體來看，AIA 友邦人壽表示，保險本身就是一種「風險管理」的概念，會隨著不同的財務情況、人生階段、經濟環境的改變，而跟著改變，對於保險預算多少是可以承受的，只有自己才最清楚，建議養成每年進行保單健診，可特別針對個人風險缺口加以補強，並以留愛不留債為保險的最高指導原則。

康健人壽則認為，保險是分擔風險的工具，但切記不可買了就放著不管，因為風險會隨著人生階段不同而變化，一定要隨時掌握自身需求與評估風險，選擇對的保險與足夠保障，才能讓保險發揮轉嫁風險的效果。