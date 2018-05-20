〈第一次投保就上手〉定期險擁4特性 適合預算有限保險首購族

買保險保障期限主要分為終身險和定期險，其中終身險保障終身，但若無法繳到滿期，可能會導致保單失效，康健人壽表示，定期險相對終身險擁有低保費、高保障、具可調整保額彈性、提供保證續保等特性，適合預算有限的保險首購族，或已經有基本保障但想階段性補強的客群。

AIA 友邦人壽同樣認為，定期險的保費相較便宜，可以花小錢買大保障，適合社會新鮮人在有限的預算內，繳得起保費，另外也可以將省下來的金錢做為儲蓄，以累積自己的資產，日後逐漸補足壽險、健康險或其他保障缺口。

而買保險是中長期計畫，AIA 友邦人壽建議，不要因為要繳保險費而影響生活品質，因此，預算有限的情況下，可以選擇定期保險，保費相對於終身險便宜，日後不論是要提高保額或是調降保額都非常容易。

不過，須留意的是，定期險保費費率會隨著年齡增長而增加，且投保定期險時，要留意有無提供「保證續約」服務，若保險公司有提供保證續保，不管投保後身體狀況如何變化，都不能拒絕續保。

整體來看，壽險業者表示，選擇定期險或終身險，依個人保障規畫的需求而定，可確定的是，定期險保費相對較低，可以用相同的保費支出，獲得較高的保障，因此若人生責任重大階段的保障，建議可利用定期險的商品來補強。