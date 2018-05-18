【港股解碼】業績“有喜”股價勁升，阿里健康迎大爆發？

週三晚間，“阿里系”於港股市場的醫藥電商旗艦阿里健康（00241-HK）公佈了其截至2018年3月31日止年度業績。目前主要從事自營健康產品銷售、提供電商平臺服務、提供主要供中國藥品行業使用的追溯服務、建設醫療服務網絡及其他創新健康相關服務的阿里健康，

自2014年以來逐年錄得持續擴大的虧損淨額，業績表現原先也很是不輕鬆，不過這一次，阿里健康終於是交出了相對令人“振奮”的成績單。

業績公告顯示，2018年3月底止財年，阿里健康實現收入按年暴增414.2%至24.43億元（人民幣，下同）；期內毛利也同比大幅增長248.7%至6.53億元，毛利率則跌12.7個百分點至26.7%；隨著年內公司收入及毛利的大幅增長，阿里健康虧損情況也有了明顯改善：期內錄得公司擁有人應占虧損1.07億元，較上年之2.08億元淨虧損明顯收窄約48.5%：

（阿里健康2018年3月止財年主要財務表現 來源：港交所）

自營銷售及電商服務成長顯著

細看阿里健康過去一財年的經營表現可見，集團於年內錄得收入和毛利的強勁增長主要得益於除追溯服務以外各個業務分部收入的共同增長，其中又以自營健康產品銷售業務和電商平臺服務收入的快速成長為重。

如上圖所示，年內阿里健康旗下自營健康產品銷售收入和電商平臺服務收入分別達到 21.49億元和1.71億元，同比分別增長585.1%及324.1%，表現非常強勢。與此同時，集團其他創新業務及增值服務的收入也有顯著成長，年內錄得9807.9萬元，同比增長296.3%。

強有力的業績數據表明，阿里健康自營健康產品銷售業務和電商平臺服務業務（包括集團為天貓平臺醫藥相關類目提供外包及增值服務和集團於2017年從阿里巴巴集團收購的保健食品類目電商平臺服務業務）在過去一年成長顯著。

據悉，除了年內集團自營健康產品銷售業務收入達到21.49億元，其線上自營店年度活躍消費者也已超過1500萬人；同時，由集團提供外包及增值服務的天貓醫藥類目的商品交易總額和集團於2017年從阿里巴巴集團收購的保健食品類目電商平臺服務業務的GMV合計超過300億元。

業務結構調整，虧損收窄釋放積極信號

而另一方面，集團追溯服務業務在期內下跌了74.7%，僅錄得2435.3萬元收入，相較之下上年其追溯業務錄得9630.5萬元的收入則主要來自當期集團為中國藥品電子監管網平臺提供運營服務所得收入。是以，追溯服務業務從上財年阿里健康第二大收益貢獻分部變為當前集團收益貢獻最小的業務分部，而伴隨此番集團顯著的業務收入結構調整，阿里健康年內毛利率也從上年的39.4%較大幅度降至26.7%。

基於此，阿里健康在這一財年內錄得年度虧損同比大幅縮減47.7%至1.09億元，當中母公司擁有人應占虧損則收窄48.5%至1.07億元。而值得欣慰的是，這一年阿里健康錄得經調整後淨利潤為800萬元，上年則錄得經調整後淨虧損9832.9萬元，這顯示阿里健康線上自營健康產品銷售業務和醫藥電商平臺服務業務已處於行業龍頭地位並保持快速成長的同時，集團的盈利能力已有了顯著的改善，畢竟過去數年阿里健康也是個虧損慣了的主，今次成績單釋放的信號就顯得相當積極了：

不得不說，雖然作為“阿里系”的一員，阿里健康一直有馬雲“爸爸”在背後撐腰，從來都是“自帶光環”的角色，但說啥也不及自身業績長進來得底氣足啊！這不，新的一年業績終於有了明顯起色的阿里健康就說了，集團在盈利能力方面的持續改善將有助於其未來大力投資於醫療人工智慧相關的領域，加大在智慧醫療、互聯網醫療以及個人健康管理等前瞻性創新性業務的投入和佈局。

業績“有喜”或市場追捧，阿里健康股價勁升

業績搶眼的阿里健康，立馬就變身資本市場的新興寵兒，股價唰唰地往上沖。如下圖，16日晚公告業績的阿里健康，在17日開盤後股價便一路上揚，最高曾見5.65港元，漲幅達27.25%；至尾盤終報收5.6港元，全日漲幅26.13%，表現強勁：

（阿里健康17日股價走勢圖，來源：港交所）

18日，受業績改善向好消息刺激的阿里健康股價延續上日升勢，盤中一度再升11.4%，高見6.24港元，其後升勢放緩，收盤報5.78港元，漲幅3.21%，成交額8.95億港元。兩日累積上升30%，走勢可觀，後市也值得期待。

文：彭小留

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