沃爾瑪營收和利潤均超預期 得益於電商業務反彈

5月18日消息，據美國財經網站CNBC報道，當地時間周四，沃爾瑪公布了2019財年第一季度財報。由於電子商務業務反彈，該公司第一季度的營收和利潤均超出華爾街預期。

上個季度，沃爾瑪電子商務業務的錶現令人失望。沃爾瑪錶示，2019財年第一季度，其在線銷售額同比增長了33%。這一增長意味著，該公司在生鮮電商和網站設計上的投資是有回報的。

財報顯示，第一季度，沃爾瑪的每股收益為1.14美元，高於湯森路透預期的每股1.12美元;營收為1226.9億美元，高於湯森路透預計的1205.1億美元;同店銷售額同比增長2.1%，高於湯森路透預期的2.0%。

沃爾瑪錶示，在截至4月30日的季度里，其淨利潤從上年同期的30.4億美元降至21.3億美元。

沃爾瑪首席財務官布雷特·比格斯(Brett Biggs)錶示：“生鮮電商繼續加速，我們也在本季度末重新設計了沃爾瑪網站，而且我們還在電子商務領域推出新品牌，包括與Lord & Taylor的合作，因此有很多不同的因素推動了公司業績增長。”

沃爾瑪一直在改變其生鮮電商業務，併重新裝修其門店，以適應在線配送。

盡管如此，生鮮電商領域的競爭仍在繼續升溫。

周三，全食超市推出了針對亞馬遜Prime會員的新獨家折扣。美國克羅格公司(25.3, 0.36, 1.44%)(Kroger)周四早間宣布與Ocado達成新的獨家在線配送協議。

與此同時，沃爾瑪最近重新設計了自己的網站，使其更加現代化和定製化。

該公司周三錶示，將在未來幾周内分階段推出其與Lord & Taylor合作的新“店中店”。

沃爾瑪的實體店銷售錶現同樣強勁。該公司在美國的同店銷售額同比增長了2.1%，高於湯森路透預期的2.0%。山姆會員店的同店銷售額同比增長了3.8%，這是由於可比客流量增長了5.6%。

在財報發布後，沃爾瑪股價出現波動。周四早些時候，該股出現了上漲，但在午盤交易中，該公司股價下跌了約1%。

沃爾瑪正處於國際轉型之中，在過去一個月里它宣布了兩筆交易。本季度，沃爾瑪國際業務的淨銷售額達303億美元，增長了11.7%。

比格斯錶示：“我們已經宣布了一些戰略舉措，我們相信，這將提高我們在全球的地位。我們的財務狀況非常好，基礎業務非常強大。”

本月早些時候，沃爾瑪宣布斥資160億美元收購印度電子商務巨頭Flipkart。這一消息引發了對沃爾瑪股票的抛售，投資者可能認為沃爾瑪為此支付的價格過高。

沃爾瑪錶示，如果交易在第二季度末完成，它預計對Flipkart的投資將使該公司2019財年的每股收益減少25美分到30美分。

來源：TechWeb

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