美元指數短線走弱 5月18日人民幣中間價報6.3763

新浪財經訊 5 月 18 日，人民幣中間價報 6.3763，上一交易日中間價報 6.3679。

通膨上升預期推高美債殖利率 聯準會升息 4 次預期升溫

隨著美國通膨水平的進一步走高，全球市場的邏輯正在發生巨變。當地時間 5 月 15 日，10 年期美債殖利率再次升破 3.05% 關口，創 2011 年以來新高。而 5 月 16 日，兩年期美債和德債利率之差已經高達 315 個基點，上一次兩者差距如此還是在 29 年前。



在美元持續上漲的基礎上，歐元連續下跌，而新興市場貨幣更是慘遭血洗，阿根廷、土耳其之外，南非、埃及等國也在金融危機的邊緣。

人民幣止跌回穩

儘管美元指數依然維持強勢格局，但隨著其上漲態勢放緩，人民幣匯率止跌回穩跡像明顯。 5 月 17 日，人民幣兌美元中間價調升 66 個基點，報 6.3679，終結兩日連貶。

受此影響，昨日境內銀行間外匯市場上，在岸人民幣兌美元匯率高開逾 50 點報 6.3658 元，開盤後快速反彈並觸及 6.3551 元的高點，漲幅一度達 154 點，隨後於高位窄幅震盪許久，下午則逐漸收窄漲幅，16：30 收盤報 6.3671 元，較上一交易日上漲 14 點，結束此前三日連跌。

全球匯市方面，繼 16 日沖高回落後，美元指數 17 日漲勢放緩，盤中觸及 93.1129 的低點，跌幅近 0.3%，儘管隨後又重回漲勢，不過主要非美貨幣由此獲得一定喘息，這也是昨日人民幣匯率止跌回穩的主要原因。

美元上漲幅度可能受限

市場人士指出，美國相對歐洲更顯強勁的經濟復甦為美元回歸強勢提供了支撐，但隨著美元通過上漲逐漸修復前期與基本面的背離，未來上漲的空間可能受限，對應未來人民幣匯率下調的空間也有限。

國金證券指出，近期美元指數上行反映了美歐經濟基本面和貨幣政策的差異。一方面，近期美國經濟相對歐洲更為強勁，逆轉前期歐洲超預期復甦的相對強勢，“美強歐弱” 的格局促使美德利差持續擴大，支撐美元指數上行。另一方面，從貨幣政策來看，美聯儲加息預期升溫，歐洲央行 “按兵不動”，這導緻美德利差進一步擴大，促使美元指數上行。

不過中信證券固定收益首席明明指出，從經濟基本面和宏觀政策的角度來看，預計美元未來上漲幅度有限。從經濟基本面來看，美國經濟復甦已經步入下半場，後續動力不足。一是近期美國實際利率再次回升，可能會抑制美國經濟復甦的進程。二是非金融企業部門的資產收益率逐步走低，美國企業盈利狀況的持續低迷也使得美國經濟復甦的可持續性存疑。

市場人士認為，美債利率短期快速上行後可能有回調壓力，美元漲勢也出現放緩跡象，同時逢高結匯操作會沖淡強勢美元影響，市場對人民幣匯率的預期也依然穩定，未來人民幣匯率總體持穩的運行態勢不變。

新聞來源：新浪財經