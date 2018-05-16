〈每日外資外匯觀點〉美元指數上看94、新興市場貨幣坐立難安

美元周二受惠美債殖利率飆升，及公布的零售銷售額符合預期，兌歐元升至 2018 年新高 1.1819。

道明證券：美元指數 94 附近失去上漲動力

道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，近期美元飆升主要是因空單部位回補和美元的風險溢價降低。美元上漲的步伐可能會從這裡回落，升速將明顯放緩，預期美元指數在 94 附近失去上漲動力。

蒙特利爾銀行資本市場 (BMO Capital Markets) 則樂觀指出，受美元貶值以及歐洲央行政策姿態發生改變等因素推動，未來 12 個月歐元兌美元可能觸及 1.30。預計歐元兌美元在夏季反彈到 1.21，因為歐洲央行為 2018 年底縮減量化寬鬆鋪路，而未來 12 個月內將升至 1.30。

豐業銀行表示，歐元兌美元跌破 1.19 後，跌勢加重，近期支撐位在 1.1880 至 1.1850 之間，若進一步跌破 1.1820，將缺乏有效支撐，直接下看 12 月中旬低點 1.1720。

歐元兌美元創下今年以來新低。

北歐銀行：地緣政治風險難安的新興市場貨幣

由於地緣政治風險，面臨 2014 年以來美國新一輪最嚴厲制裁，俄羅斯盧布和許多其他新興市場貨幣近期跌勢沈重，而原本已受美元升值影響的墨西哥、巴西和土耳其今年總統大選，更為該國貨幣帶來不確定性。

在中歐和東歐，如歐盟中期預算草案所顯示，從 2021 年起結構性資金流入可能會低得多，甚至可能與民主和法治的基本要求相關聯，波蘭、匈牙利挑戰歐盟民主共同體根基，後續發展還須關注。

此外，新興市場貨幣還有其他潛在風險，阿根廷已找上國際貨幣基金組織（IMF）尋求 300 億美元金援；土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）表示，若他在下個月大選中連任，將加強對經濟的控制，意味央行也將在其控制範圍內，土耳其里拉周二應聲暴跌，創下歷史新低。