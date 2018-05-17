〈每日外資外匯觀點〉大型投行一面倒看空歐元、英鎊第三季下探1.32

大型投行紛紛建議做空歐元

受到義大利討論減記潛在債務 2500 億歐元的影響，歐元兌美元一度重挫至 1.764 今年新低，連帶義大利國債也大跌 0.6%，大型投行紛紛建議投資者做空歐元。

儘管歐元週三 (16 日) 隨後在義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨達成協議，去除義大利可能退出歐元區的條款下獲得反彈，但摩根士丹利表示，外資進入歐元區的外匯對沖交易，正出現積極回報，戰術上仍維持看空歐元兌美元，目標下看 1.16。

美銀美林也看好美元，在基本面的鋪陳下，不論是經濟數據或利差都有利美元進一步彈升，歐元兌美元目標下看 1.15。

花旗認為，歐元兌美元 1.18 是關鍵價位，跌破不利歐元走勢；高盛也建議做空歐元兌美元，目標價位 1.17。

歐元兌美元周三創下近半年來新低。

摩根：英鎊第 3 季恐走低至 1.32

荷蘭國際集團的匯市策略師 Viraj Patel 指出，10 年期美債殖利率站上 3% 後，衝向 3.20% 幾乎毫無障礙，可望推動美元進一步上漲。

摩根士丹利駐倫敦策略師 Hans Redeker 表示，預期英鎊兌美元今年第 3 季將走低觸抵 1.32 低點，低於其公允價值 7%，年底有望反彈至 1.37 價位。

若市場對英國軟脫歐的預期擴大，英國實際利率增加，預期在美元轉而弱勢下，預期英鎊兌美元明年底目標價有望上看 1.55。