昔日舊愛已成燙手芋 資金加速撤出新興市場

隨著美國國債殖利率上升，美元進一步走強，在新興市場貨幣貶值下，投資風險擴大，資金成本不再相對便宜，資金更出現撤出，以懲罰政治面因素導致惡化的經常帳餘額、通膨及貨幣貶值。

自川普贏得美國總統大選以來，新興市場貨幣正面臨最糟的一周，從土耳其到阿根廷、再到印尼，政治家和央行正試圖從市場看跌的衝擊中拯救匯率，預期將出現更頻繁的干預和「緊急會議」。

過去兩年多以來，資金流向發展中國家數十億美元，在財政疲軟和貨幣政策的自滿情緒下，中央銀行家受到政治家的壓力，意圖維持低利率並保持高赤字以取悅選民，但由於資本流動依然活躍，市場總是在小型拋售後反彈，因此未採取急迫性措施來解決經濟問題。

自 2016 年初以來，投資債券的資金 1.5 兆美元流向新興市場公債和企業債；累計 2016 年 1 月至 2018 年 1 月期間，股票市值增加 8 兆美元；近 6 年來投資新興市場 ETF 的資金更是有增無減。

但在美國國債殖利率 4 月底突破 3％的大關之後，新興市場和全球資金流向之間的關係開始出現問題，尤其以土耳其、阿根廷、印尼最為嚴重。

里拉的悲哀

土耳其總統艾爾多安 (Recep Erdogan) 爭取下個月大選連任時表示，他越來越認為破壞里拉（土耳其幣）和土耳其經濟是外國策劃的陰謀。

本周，土耳其里拉兌美元跌至新低點，艾爾多安甚至公開宣稱，若贏得連任，他打算加強抑制貨幣政策動搖的手段，衝擊市場加速拋售里拉，今年以來跌幅近 18%，央行不得不介入，並表示將採取必要措施保護貨幣。

土耳其里拉今年以來跌幅近 18%。

阿根廷哭泣

阿根廷披索本月以來跌幅一度重達 18%，迫使央行周二動用 10％的外匯儲備，以遏阻貶勢，雖然央行出手干預止住了暴跌，但問題是央行能否設法恢復其信譽。

此外，阿根廷今年 12 月通貨膨脹目標的不合時宜的放鬆措施開始實施，今年以來，披索兌美元下跌近 30％，迫使當局將利率飆升到 40％，並向國際貨幣基金組織尋求幫助。

外資撤出印尼

印尼盾跌到 2015 年 10 月以來最低水平。外國投資人今年淨賣出印尼股票約 29 億美元，使得該國股市在亞洲市場中表現最差。《彭博社》數據顯示，3 月底以來，印尼盾計價的債券已淨流出達 23 億美元。

印尼出現 4 年來最大的貿易逆差後，拋售也蔓延到美元計價的債券，推動印尼盾將進一步走弱的市場聯想。