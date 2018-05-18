恒指公司周一推「滬深港通大灣區綜合指數」

恒生指數公司宣布，將在下周一(21日)推出恒生滬深港通大灣區綜合指數，覆蓋於香港或中國上市、並主要於粵港澳大灣區營運的公司，以反映該等公司之整體表現。

大灣區包括9個城市和2個特別行政區，即香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、惠州和江門。指數將由250間成分股公司組成，選股範疇為合乎互聯互通交易資格而主要在九市二區營運之港股及A股公司。

於250間成分股公司中，以深圳為主要營運地點的公司在指數中佔比最重，共有99間，佔指數比重約48%。其次為香港及廣州，分別有64及43間公司，佔指數比重分別為26%及8%。從行業分布來看，比重則主要集中於金融業、地產建築業、消費品製造業和資訊科技業。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，繼美國紐約都會區、美國三藩市灣區和日本東京都市圈之後，粵港澳大灣區為另一個經濟上日趨重要的灣區，愈來愈備受世界注目及重視。九市二區各具經濟特色，互相配合發展能為大灣區帶來更蓬勃的發展。

來源：巴士的

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