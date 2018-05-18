嘉里物流(00636-HK)14.75億售泰國快遞服務業務權益

嘉里物流(00636-HK)公布，以59.01億泰銖(約14.75億港元)出售Kerry Express(Thailand)Limited全部已發行股本的23%。Kerry Express(Thailand)為一間根據泰國法律正式成立及合法存在的有限公司，主要業務為在泰國進行國內快遞服務。

買家為Bangkok Mass Transit System Public Company Limited附屬公司、泰國頂尖線下到線上(O2O)解決方案供應商VGI。是次策略聯盟，Kerry Express將能透過與VGI合作擴大其服務組合，把握迅速增長的O2O需求。

有鑑於物流業及快遞業務的商業環境挑戰日益增加，董事認為交易為引入強大戰略夥伴的戰略舉措，透過將Kerry Express轉型成泰國的獨特快遞模式以提升其競爭力。由於出售事項並未造成Kerry Express控制權之變動，故出售事項將不會產生任何盈利或虧損。然而，預期出售事項所得款項將改善集團之財務狀況，並將用作集團之額外營運資金。於交割後，Kerry Express將仍為公司間接非全資附屬公司。

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