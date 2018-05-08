同股不同權納恒生綜指 小米上市料北水可買賣

恒指公司昨 (7) 日宣布，經諮詢後決定擴大恒生綜合指數選股範圍，除了新增在港第一上市的外國公司及合訂證券外，上月底剛生效的同股不同權公司亦獲納入，新範圍將於今年第 3 季生效。

雖然同股不同權「染藍」仍需繼續等待，但預期最快 6 月上市的小米，有望因為這次改制快速躋身恒生綜合指數，讓「北水」透過互聯互通來香港投資。

香港《明報》引述恒指公司董事兼總經理關永盛表示，這次諮詢結果反映市場普遍贊成擴大選股範圍，將會繼續研究其他篩選條件，但目前未有任何確實的時間表，亦未決定會否就此再舉行一次對外的市場諮詢。

被問及何時會考慮將同股不同權公司進一步納入恒生指數及恒生國企指數，關永盛未給出時間表，但他表示恒指及國指牽涉多樣衍生產品，如期貨、期指等，必須要小心處理和作多方面考慮。

關永盛表示，「同股不同權」公司最初時，合計佔恒生綜指的比重最高只為 10%，原因是考慮到不同投票權的公司架構，對香港來說相對較新。另外，外國公司最初合計佔綜指的比重，也最高只有 5%，以確保恒生綜指主要反映香港上市的大中華公司之表現。

至於同在新上市架構改革下的生物科技公司這次未包括在擴大的範圍裏，關永盛表示，市場對此類公司的運作模式及規模非常陌生，更似初創企業，故需要更長時間觀察來港上市的公司及其上市後實際表現。

這次恒指公司總共收到來自 71 家機構的 94 份回覆，當中 74% 的回應表示支持將同股不同權公司納入恒生綜合指數，但當中有市場人士覺得現階段納入同股不同權公司是過快，認為一般投資者未必有足夠的相關認識。

恒生綜合指數成分股目前屬互聯互通可供買賣股份名單，這次「擴容」後，小米作為香港上市的同股不同權公司先頭部隊，大陸投資者可望加入買賣行列。

恒生綜合指數細則設有「快速納入 (Fast Entry)」條款，如新上市公司於首日掛牌收盤時，市值位於現有按市值排列恒生綜合指數成分股的首 10%，可以不受定期檢討的限制，快速納入恒生綜合指數，而這類臨時加入變動一般會在該公司上市第 10 個交易日收市後生效。

目前恒生綜合指數成分股有 483 檔，據彭博社資料顯示，中銀香港 (2388-HK) 及郵儲銀行 (1658-HK) 按市值計分別排名第 47 及第 48 位，兩股市值約港幣 4300 億元，而不少市值位居前列的股份中更是 H 股，由於恒指公司只計算香港流通市值，意味市傳上市市值至少 700 億美元 (約港幣 5460 億元) 的小米，相信不難透過「快速納入」條款加入恒生綜合指數，讓「北水」可以在掛牌後短期內即時買賣小米。

香港《文匯報》引述基金經理表示，很多基金的章程列明，不能夠投資於「同股不同權」的公司，如果某些旗艦指數納入該些公司，會使大部分以被動形式投資的基金，不能再採用有關指數。故此，目前全球一些主要大型指數，均未有將「同股不同權」公司納入在內。除非「同股不同權」公司在一段時間後普及化，令基金「避無可避」，該些公司才有望晉身各大旗艦指數。

例如全球最大的養老基金挪威主權財富基金就表示憂慮，認為港交所引入不同投票權架構就需要同時引入額外措施保護少數投資者，包括對不同投票權設定時間限制。香港投資基金公會亦一直反對香港引入「同股不同權」，公會認為從投資者角度出發，「同股不同權」並不符合投資者利益。