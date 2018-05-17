10年期美債殖利率一度飆上3.12% 創近7年新高

根據 CNBC 報導，強勁的經濟數據，帶動美債殖利率續揚，今 (17) 日 10 年期美債殖利率一度飆上 3.12%，創近 7 年新高。

美國商務部週二公布 4 月零售銷售數據，月增 0.3%，符合市場預期，這意味著，年初略顯疲態的美國經濟，已有加速成長跡象。

美國勞工部週四公布最新資料，截至 5 月 12 日當週，首次申領失業救濟人數為 22.2 萬人，高於預期；但，持續申領人數減少 8.7 萬，至 171 萬人，為 1973 年 12 月來最少。

週四，10 年期美債殖利率一度飆上 3.12%，為近 7 年新高；2 年期美債殖利率觸及 2.60%，創 2008 年以來新高。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

「新債券天王」Jeffrey Gundlach 曾示警，若 10 年期美債殖利率升破 3%，殖利率將加速上揚，對美股造成負面影響。

不過，瑞銀財富管理經濟學家 Paul Donovan 則強調，3% 只是個數字罷了，從經濟學角度來看，一點都不重要。

台北時間週四晚間 9 點 52 分，CNBC 數據顯示，10 年期美債殖利率降至 3.093%。