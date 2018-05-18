美股盤中─能源股上漲1% 有助支撑大盤 股市漲跌互見

在能源股強勢上漲的帶動下，美國股市週四中場獲得支撑，主要指數漲跌互見。因 Walmart 與思科股價下跌，且利率處於數年高點，股市漲勢受限。

台北時間 00:05

道瓊工業平均指數下跌 9.23 點或 0.04% 至 24759.70。

Nasdaq 指數上漲 7.32 點或 0.10% 至 7405.67。

S&P 500 指數上漲 2.96 點或 0.11% 至 2725.37。

能源股上漲 1.3%。因擔憂伊朗出口下降，進一步抑制市場供給，布蘭特原油上漲至每桶 80 美元，支撑了能源股走高。

但思科與 Walmart 股價分別下跌 3.3% 與 1.4%。思科公布主要服務業務營收低於預期，其股價下跌。Walmart 公布獲利優於預期，但其股價仍走低。

利率走高亦限制了股市的漲幅。美國 10 年期債券殖利率突破 3.1%，為自 2011 年以來首度穾破該水準，2 年期債券殖利率亦守於十年高點。

投資人擔憂，通貨膨脹上升可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，因而賣出債券，使得殖利率走高。

分析師說，股市多空拉鋸。利多包括經濟數據良好，獲利強勁及減稅。利空包括國際政局，利率上升及與中國的貿易談判。

美國與中國展開了第二回合貿易談判。但美國與中國官員均表示，兩國歧見巨大。

中國國際經濟交流中心副主席魏建國說，「美方要求在一定時間內，縮減一定金額的赤字。這不是政府透過行政干預，可以做到的。我認為這不切實際，也不合邏輯。」

近幾個月，美國與中國之間的緊張增加，兩國均對對方商品提高關稅。這引發投資人擔憂該世界前二大經濟體可能爆發貿易戰。

但週日，川普總統承諾，將協助中興通訊公司迅速恢復業務。這顯示緊張可望化解。

分析師說，看看週末發生的事，這顯示双方協商可能需要一段時間。