新華社：已有6城作出回應!住建部約談12城釋放什麽房地産調控信號?

新華社5月17日消息，“五一”前後，住建部就房地産調控問題密集約談了12個城市。目前，已有成都、哈爾濱、貴陽、長春、佛山、西安6個城市作出回應。

專家認為，此輪約談重申毫不動搖地堅持“房住不炒”定位，釋放強烈政策信號，將進一步推動地方政府因城因地製宜，精準施策，落實地方調控主體責任，確保房地産市場平穩健康發展。

6城如何回應?出台新規、堵住漏洞、加強監管

“新華視點”記者了解到，6個回應城市均針對房地産市場出現的新情況，對原有調控加強落實，出台新規，堵住漏洞，加強監管。

成都針對此前限購政策在實際執行過程中的漏洞“打補丁”，15日出台的新政策將限購對象由自然人調整為家庭，對離異家庭購房、新購房轉讓條件作了新規定，同時配套出台了公證搖號排序選房的新規定。

西南財經大學經濟學院副教授劉璐說，成都“最嚴調控令”有利於把不正常的投機性需求擠出市場，保護真正的剛需性購房，緩解市場供需矛盾。

哈爾濱要求主城區内新房3年限售;長春要求商品房成交價格不得高於預售申報價格;貴陽重申3年限售規定，調整住房公積金政策;佛山重申房地産銷售秩序，在房企開盤時間、認購簽約流程、房源公開等方面作了較為細緻的規定。

記者註意到，哈爾濱和貴陽針對住房需求較大區域，調整加大住宅用地供地規模，貴陽建立房價與地價聯動機製，嚴防地價過快上漲。

約談後，西安市房管局加大了巡查力度，對違規房地産開發商和房地産經紀機構加大了處罰和通報力度。西安還約談了碧桂園、華潤等42家開發商。記者近日在西安浐灞生態區、西安曲江新區等地走訪發現，大多數開發商能夠按照規定採取搖號方式銷售，相比於3月底的搶購風潮，西安房地産市場正趨於平穩。

此外，三亞市住建局相關負責人在接受記者採訪時錶示，針對市場出現的一些新問題，三亞正在研究新的管控手段，對開發商捂盤惜售和交易環節的各類違法行為進行查處。

12城為何被約談?房價上漲較快、出現異動、監管有問題

記者發現，被約談城市主要集中在東北、中西部地區以及政策利好的海南。通過國家統計局最新數據可見樓市動態“一斑”：今年前4月商品房銷售額，東部地區同比降1.5%，中部、西部和東北地區同比增長幅度均分别超過20%。

權威人士錶示，12個城市被約談，有的是因為房價上漲較快，有的是房地産市場存在異動，還有一些是市場監管存在問題。

根據國家統計局最新數據，4月的新建商品住宅銷售價格，海口和三亞環比上漲1.9%，太原、大連、哈爾濱、西安、貴陽環比上漲超過1%，西安二手住宅銷售價格4月環比上漲2.3%。

近期，西安市部分地區出現一房難求的情況。西安市房管局局長夏俊山說，供需時間性失衡、區域性失衡、結構性失衡，是導緻出現一房難求的重要原因。隨著施工旺季的到來，後續項目將按計劃陸續上市，這種暫時的供需失衡現象將逐漸得到緩解。從總體看，西安市即將上市的房源很充足。2018年主城區及長安區計劃上市新建商品住房2697萬平方米，共22萬套，截至目前，未上市的還有2400萬平方米，約20萬套。

清華大學房地産研究所所長劉洪玉錶示，如果一個城市住房交易量持續增加，則預示著3至6個月後的房價會有較大幅度上漲，此時如果提前增加土地和新建住房供給或進行必要的需求管理，則有利於促進市場穩定。“做好市場監測預警可以強化預期管理，通過對房地産市場運行狀況實時監測，就可以準確把握市場運行態勢，提前捕捉樓市可能出現異常波動的信號，及時預警併進行科學有效的政策幹預，防止市場大起大落。”他說。

約談釋放啥信號?房地産調控不放松

今年以來，全國各地出台房地産調控政策已逾百次，涉及限購、限貸、限價、限售以及搖號政策等，調控地域向二線城市和三四線城市轉移。樓市在四五月份通常處於活躍期，住建部此時約談12城傳遞了什麽政策信號?

全國房地産商會聯盟主席顧雲昌說，這併不是住建部首次約談地方，2016年也有過對熱點城市和重點房企的約談。此輪被約談城市，房地産市場的情況各不相同，有些城市出現地價上漲、投資投機力量擡頭等不穩定因素。通過約談，中央政府可以更好地了解地方相關情況，結合各地樓市調控特點提出指導意見，以保持房價平穩和房地産市場健康發展。

劉洪玉說，住建部就房地産市場調控問題約談地方政府，重申房地産調控政策的連續性、穩定性和一緻性，將進一步推動中央政令在地方得到更有效落實。

黨的十九大以來，住建部多次強調要建立完善差異化的調控政策體系，建立和完善房地産統計和市場監測預警機製，加強對地方穩定房地産市場工作的評價考核和約談問責。

受訪專家普遍錶示，此輪約談透露新一輪樓市調控動向。約談問責作為強有力的行政手段，有助於推動地方政府落實調控主體責任。而保持樓市長期健康穩定發展，更需要理順供求關系，解決土地錯配問題，建立房地産長效機製。約談向市場發出明確信號，未來房地産調控將繼續“從嚴”邏輯。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)