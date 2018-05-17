中信股份(00267-HK)：大冶特鋼擬投資7.35億元建高品質模具鋼生産線

中信股份(00267-HK)公告稱，附屬公司大冶特鋼(000708-CN)將投資建設高品質模具鋼生産線項目，項目總投資7.35億元。預計投産時間為2019年，達産時間為2020年。

該項目是在原有鍛造生産工藝上，增建先進的鍛壓及特冶設備，優化主體工藝方案及設備組成，對現有的鍛造裝備升級改造;新建産能為3萬噸/年的60MN鍛造生産線、兩台“雙真空”爐、兩台保護性氣氛電渣爐、退火爐等設備，以及公鋪、環保、廠房等建設配套項目，上述裝備産能主要為原有設備淘汰後産能的轉移，不增加公司總體産能。

産品方案主要以航空航天、艦船、石油石化、汽輪機、機械製造、新能源等行業用高溫/耐蝕合金、特種不鏽鋼及高端模具鋼為主，項目投産後可實現年新增特冶鍛造産品3萬噸的産能，使公司整體特冶鍛造裝備水平和産品檔次到達國内一流行列。

項目建成投産後，公司的裝備水平、高端産品産能將提升到一個新的水平，提高公司産品的市場競爭力和公司的盈利能力，通過提升高品質模具鋼工藝技術性能和産品質量穩定性，有利於實現高端裝備製造用模具鋼國産化，對加快先進技術的産業化應用具有重要意義。

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