【大行報告】國金證券：騰訊(00700-HK)首季淨利潤符預期 目標價520元

國金證券發表報告指，騰訊控股(00700-HK)一季度營業收入同比增長48%，超過一緻預期約7%；扣非淨利潤增長29%，基本符合一緻預期。公司扣非淨利潤率同比下滑，主要是因為手遊業務佔比提升導緻的毛利率下滑，銷售費用率上升，以及所得稅率暫時提高。

該行指，一季度遊戲收入同比增長26%，其中端遊收入基本不變，手遊收入增長 68%；《王者榮耀》《QQ 飛車》《奇迹覺醒》對手遊業務的貢獻較大。在業績電話會上，管理層表示：隨著玩家註意力的轉移，端遊業務將持續承受壓力，但是手遊仍有上升空間。

報告稱，廣告收入同比增長55%，其中媒體廣告收入增長31%，主要推動力是騰訊視頻;社交廣告收入增長69%，主要推動力是微信朋友圈、QQ看點和移動網盟。微信朋友圈廣告量從3月底開始增加，該行認為這意味著二季度廣告收入還將強勁增長。

此外，微信與WeChat MAU環比增長 5.2%，小程序功不可沒；手機QQ MAU環比增長1.6%；增值服務付費用戶環比增長9.3%、同比增長23.6%，騰訊視頻和音樂是主要推動力。

該行予騰訊520港元的目標價，維持“買入”。稱騰訊仍然是投資者分享中國互聯網行業成長的最佳選擇。

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