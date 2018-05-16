擔憂股價已高？晶片股低廉得很 美光股價最便宜

根據 MarketWatch 分析報導，華爾街分析師的信譽都有問題，但是他們也能推高股價，散戶因而受惠。

這現象週二便有所展現，他們調高了美光科技 (Micron Technology) 的股價目標，因而推高了該股價。

週一，美光股價收於 53 美元。分析師預估該公司於未來 12 個月，每股獲利為 10.91 美元。亦即其本益比僅 4.9 倍，為 S&P 1500 指數半導體或電子生產設備企業中，最低價股票。

Stifel 公司分析師卡西廸 (Kevin Cassidy) 調高美光股價目標，由 95 美元調高至 101 美元。即使該股價上漲至 101 美元，其本益比也僅 9.3 倍，相較之下，S&P 1500 資訊科技股本益比為 18.6 倍，整體 S&P 1500 企業本益比也達 16.6 倍。(S&P 1500 企業包含 S&P 500，S&P 400 中型股與 S&P 600 小型股)

晶片公司近來公布每股銷售額創下最快上升速度，毛利率也獲得改善。

空頭分析師近來鮮少發出「賣出」評級，其獲利預估偏低，讓許多企業公布獲利優於預期。如果這些分析師傾向低估獲利，將更突顯美光股價有多便宜。