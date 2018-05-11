股票越漲越「便宜」 這就是紅得發紫的美國晶片股

美國半導體晶片股依然是市場上的熱門股。不過，如果用傳統指標來衡量，它們出現了一些奇怪的現象：股價越漲越「便宜」。

從分析師最喜歡用的本益比指標來看，很多美國晶片產業的所屬公司股票 P/E 都很低， 似乎很多投資者對公司維持快速增長的能力缺乏信心。

然而，當考慮到標普系列指數（標普 500 指數、標普中盤股 400 指數、標普小盤股 600 指數的所有上市公司）的 1500 家公司過去 12 個月本益比是 16.4% 這個背景，單從本益比指標來判斷晶片股顯然不是個好主意，特別是那些業績增長迅速的公司。

比如明星級晶片股美光科技（Micron Technology）的股價比一年前大幅上漲了 79%，但本益比卻只有 3.23 倍，遠低於當時。

一起來看看其他的衡量指標。

道瓊斯新聞集團旗下媒體 Marketwatch 援引 factset 數據稱，在標普指數系列中的所有 1500 家公司里，有 25 家是半導體晶片製造企業，還有 21 家是電子生產設備製造商。

在上述 46 家上市公司當中，有 12 家公司的財報中顯示，其銷售業績出現兩位數增長，毛利率改善，每股盈利的季度漲幅都至少在 25% 以上。包括英偉達、理光等。

每股盈利是衡量一家上市公司核心健康狀況的較理想指標，一旦該指標持續下滑，很有可能證明公司面臨殘酷的競爭，迫使公司捲入了價格戰。反之，則說明公司發展良好。

不過，今年美股的波動是如此劇烈，以致於上述這些晶片類股票的長期投資回報率完全是另外一副模樣：

因此，長期投資者可能需要耐心地等待機會。