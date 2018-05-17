【異動股】化工板塊午後集體走強 華誼集團(600623-CN)漲停

午後，化工板塊不斷走強。截至發稿，華誼集團(600623-CN)漲停報12.06元，青松股份(300132-CN)漲9.14%報12.666元，科斯伍德(300192-CN)漲7.27%報11.8元，三友化工(600409-CN)漲6.76%報10.58元，氯堿化工(600618-CN)漲6.17%報10.32元，山東海化(000822-CN)漲6.10%報9.04元，中泰化學(002092-CN)漲超5%，東方材料(603110-CN)、潤禾材料(300727-CN)漲超4%，晶華新材(603683-CN)、阿科力(603722-CN)等個股亦有大漲錶現。

消息面上，從去年以來，化工行業的漲價潮可謂轟轟烈烈，受益於供給端收縮原材料價格上漲，今年化工産品漲價的勢頭仍在延續。數據顯示，4月份以來，包括聚合MDI、煤焦油、甲苯、異丙醇等化工品種，再度出現上行趨勢，其中國内輕質純堿的報價過去一個月的漲幅高達17.9%。

國海證券分析認為，國際油價上漲利好石油石化行業，化工行業面臨的宏觀經濟環境平穩，近四年低效和存在環保瓶頸的傳統化工行業，迎來供求平衡臨界點，價格彈性大。布倫特原油價創新高，受益於環保政策趨嚴，多數傳統化工子行業的供求恢復到平衡水平，處於歷史庫存低位,行業景氣度顯著改善。另一方面，行業的整合和新業務放量帶來新的發展空間。

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