【異動股】油服板塊盤中拉升 恒泰艾普(300157-CN)漲超8%

今日早盤，油服板塊受資金追捧拉升走強，截止發稿，恒泰艾普(300157-CN)大漲8.32%報7.94元，博邁科(603727-CN)漲5.91%報18.11元，惠博普(002554-CN)漲4.65%報4.05元，泰山石油(000554-CN)漲4.45%報7.27元，大慶華科(000985-CN)漲4.17%報17.5元，潛能恒信(300191-CN)、廣聚能源(000096-CN)、貝肯能源(002828-CN)、海油工程(600583-CN)等個股均紛紛走強漲超3%。
消息面上，國際能源署(IEA)周三(5月16日)公布月度原油市場報告，報告顯示，今年全球石油需求增長料將放緩，因原油價格接近每桶80美元，而且許多主要石油進口國不再為消費者提供慷慨的燃油補貼。
IEA將2018年全球石油需求增幅預估下調至140萬桶/日，此前預計為150萬桶/日。另一方面，美國能源信息署(EIA)公布的美國至5月11日當周EIA原油庫存減少140.4萬桶，高於預期的減少76.3萬桶，前值為減少219.7萬桶，美國上周原油出口增加68.9萬桶/日升至歷史新高的257萬桶/日。日内API、IEA、EIA三大機構均發布了原油數據，原油庫存角度上總體利好油價，周三(5月16日)上揚，擺脫了美元走強的影響，布倫特原油期貨收漲0.85美元，收報每桶79.28美元。美國原油期貨上揚0.18美元，收報每桶71.49美元。
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