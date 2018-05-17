英利Q3完成募資 切入中國SUV車及佈局新能源車 今年業績續攀高峰

汽車零組件廠英利 - KY(2239)發行辦理 900 萬股現金增資及 4 億元無擔保可轉換公司債已於 15 日申報生效，英利指出，募資計畫於第三季完成，主要用於擴建子公司長春英利工業、天津英利及佛山英利產能等，屆時可因應一汽大眾 (Volkswagen)、北京奔馳(Mercedes-Benz) 及吉利集團 (包含 Volvo) 等中國一線中外合資車廠即將量產新車型之需求。英利為就近供應汽車廠之需求，於中國東北、華北、華中、華南及西南各地均有生產基地，在汽車零部件同業中佈局最完整的廠商之一，一汽大眾為該公司之主要客戶，營收占比超過 50%，由於一汽大眾近年來積極切入 SUV 車市場，預計 3 年內將積極推出 10 款新款或改款 SUV 汽車，可望為該公司營收及獲利帶來穩健成長。



英利近年來積極耕耘其他高成長汽車品牌，如北京奔馳及吉利集團，藉以拓展其銷售管道，特別是吉利集團，去年累積銷量為 124.71 萬輛，較去年同期增長 63%，而今年全年預計銷售目標為 158 萬輛，今年第一季銷量已達到 38.63 萬輛，已完成全年銷量 24%，其全年銷量目標應可達標。



英利公布第一季營收為 45.7 億元，年增 7.66%，每股純益 2.74 元，年增 21.77%。



英利第二季營收持續升溫，自結 4 月營收為 20.4 億元，年增 27.11%，僅次於 2017 年 12 月單月營收首度破 20 億元後歷史次高。



中國電動汽車銷售量突飛猛進，英利掌握汽車輕量化之關鍵技術，除將金屬原料改為鋁件外，可在同一結構下減重一半以上，並以熱衝壓製程提升強度，符合新能源車減重之需求，目前一汽大眾之上殼體及 Volvo 第一台新能源車下殼體均由英利供應，且毛利率遠高於現有產品，隨新能源車銷售持續增溫，未來新能源車殼體的營收甚至能跟目前產品相當。



英利去年每股純益為 9.75 元，法人估計，英利今年營收將挑戰 200 億元以上，每股盈餘可望再創歷史新高。

