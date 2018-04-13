英利-KY手握肥單發威 今年每股盈餘挑戰12元

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 首季受惠吉利汽車銷售超乎預期下，單季淡季不淡，營收年增一成，法人估，英利首季每股盈餘可達 3 元，今年看好吉利、VOLVO、北京奔馳等新車廠客戶訂單發威，全年每股盈餘挑戰 12 元。英利最大客戶是一汽大眾，營收占比超過 55%，一汽大眾自今年起 3 年內陸續推出 10 款新款或改款 SUV，今年一汽大眾銷售估計 200 萬台。由於一汽大眾占英利營收達到 55% 以上，基期已高，要出現大幅成長動能不易，對英利貢獻穩定的小幅成長。



但是來自吉利汽車訂單則值得期待，英利指出，吉利 2017 年銷售量 125 萬台，今年目標擠進前四大達 150 萬台，第一季銷售 38 萬台已提前達陣並超越內部目標的 30%，對今年樂觀上看 160 萬台，這對英利下單量有利。



此外，VOLVO 也加入吉利平台，VOLVO 去年有 S60、S90、XC60 等推出，表現亮眼，今年有電動車下殼體小幅放量，吉利＋VOLVO 兩者合計有機會成為英利第二大客戶。



在電動車部分，一汽、VOLVO、吉利等大廠都有投入外，英利也透過北汽新能源、眾泰汽車切入電動車引擎蓋，透過小廠的開發策略應用，等批量滿半年，就可以將產品直接推到其他大廠，一旦認證完畢，英利下半年就可以開始出貨量就會開始放大。



展望今年，英利指出，主要客戶中國一汽大眾積極深耕運動休旅車 (SUV) 市場，加上北京奔馳與 Volvo 加大本土國產車型，英利將受惠，法人估，英利集團營收可望成長 20% 並有機會挑戰歷史新高，每股盈餘上看 12 元。



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