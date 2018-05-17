悠克營業範圍變更 將於5月18日開始停止交易

悠克國際 (6131) 昨(16)晚召開重大訊息說明會，表示悠克積極規畫營業轉型，包括先前轉投資昇華娛樂傳播(4806) 等，希望以多元形態業務導入來擺脫營運低潮，並增進全體股東權益，同時於昨晚公告，將於 5 月 18 日開始停止交易。悠克國際表示，過去從事安全監控業務，不過因安控業務受大陸低價競爭，市況不佳而有意淡出，於 2014 年和 2015 年引進策略聯盟夥伴轉型，擬朝飯店業發展，並委託經營尊龍、舜鈺二家公司，但轉型成效不彰，於去年第二季先行出售原有中和廠。



悠克指出，目前悠克國際積極規畫營業轉型，包括先前轉投資昇華娛樂傳播等，希望以多元形態業務導入來擺脫營運低潮並增進全體股東權益。



而悠克公告，曾於 2016 年第二季經營權異動；今年首季財報有新增主要經營業務占首季營業收入達 50% 以上，以及 2017 年度占營收達 50% 以上經營業務，占今年首季營收低於 20%，符合證交所「營業細則」第 50 條第 1 項第 14 款，經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更情事，從 5 月 18 日股票開始停止交易。



悠克國際第一季累計營收 6210.3 萬元，營業毛損 6889.3 萬元，營業淨損 8267.9 萬元，合併稅後虧損 8470 萬 6000 元，每股虧損 0.83 元。



而先前悠克獨立董事黃清晏曾對董事會決議投資基金、轉投資公司的業務合作案等事項表示保留意見。

