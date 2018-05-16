新地(00016-HK)以「每次都有認真落標」回應市場？

香港大型地產商之一的新地(00016-HK)，以251.6億元天價投得啟德1F區1號地皮，集團副董事總經理雷霆接受本社訪問時表示，預期連地價整個項目總投資額約400億元。

400億的交易，不是一個細金額，以新地的財政實力，絕對應付自如。今次交易另一意義是新地對於樓市的看法，因為新地主席郭炳聯於去年9月被傳媒問到會否向海航購入位於啟德的地皮時，指「地價貴又要時間賣樓，以今日的價錢來說，都幾難賺到錢。」正如花旗發表報告，指新地今次標價是市場預期的上限，對比恒基地產(00012-HK)2月從海航集團購入的地皮，三個月內地價上升11%。

地價升不停，不過，新地今次成功投得的地皮，由於項目接近未來啟德港鐵站，故有一定溢價空間。該行預期，住宅部分日後銷售的每呎樓面地價，可達30000至35000元，高於近期銷售鄰近的項目OASIS KAI TAK。

賺錢難，但新地不做蝕本生意。不過，要留意的是，現時項目銷售價格已反映大部分正面因素，而啟德鄰近的工程持續逾十年才完工。也許由於此，花旗認為項目不會為新地資產淨值帶來顯著提升。

摩根發表的報告，角度與花旗差不多，該行維持對新地「增持」評級，目標價153元。而美林美銀地皮位於啟德地區的核心，可帶來潛在上升空間。該行給予新地「中性」評級，目標價138元。

大行點評新地，有人更指新地在啟德沒有地，所以「勇」奪地皮。大家要知道，以新地的經驗，當然不會盲目行事。雷霆今日再說，集團每次都有認真落標，能投得該幅啟德優質地皮認為非常好彩。項目會打造成地標式住宅加商場，現時團隊開始進行設計工作。他認為政府於啟德區未來會投入不少資源，相信該區前景秀麗。至於旗下各新盤，他認為定價克制，強調繼續以市價推盤，部份新盤加價輕微。

新地現報127.5元，跌1.16%。跌幅多過大市，難道市場對新地今次投地另有看法。

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