【異動股】天然氣板塊表現不俗 新疆火炬(603080-CN)漲近5%

午後，天然氣板塊表現不俗，截止發稿，新疆火炬(603080-CN)漲4.64%報37.24元，長春燃氣(600333-CN)漲3.62%報5.73元，傑瑞股份(002353-CN)漲3.59%報17.6元，貴州燃氣(600903-CN)漲3.01%報28.06元，佛燃股份(002911-CN)、瀚藍環境(600323-CN)上漲超2%，百川能源(600681-CN)、重慶燃氣(600917-CN)等股均上漲。

消息面上，國家統計局14日消息，據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，5月上旬與4月下旬相比，液化天然氣(LNG)環比上漲6.4%。

此外，據經參報道，因中石油東部公司嚴格按照合同量供應，市場供應大幅收緊，本應處於淡季的液化天然氣(LNG)價格水漲船高。截至5月15日，LNG市場均價在4388元/噸，較去年同期上漲1188元/噸，同比增長37%。分析人士認為，後續價格仍有上漲空間。

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